У Хмельницькому з'явилася вулиця Героїв Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосувало більшість депутатського корпусу на черговій сесії міської ради, яка відбулась сьогодні, 5 березня.

Також депутати визначилися із місцем, на якому планують звести пам'ятник Героям Майдану — це одна з центральних вулиць міста Хмельницький.

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Крім цього, в міському бюджеті передбачено 500 тис. грн на будівництво даного пам'ятника.

Згідно з рішенням сесії, виконавчому комітету міської ради не пізніше 1 липня 2014 року доручено провести конкурс на кращий проект пам'ятника Героям Майдану.