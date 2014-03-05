У Хмельницькому з'явилася вулиця Героїв Майдану
12:59, 05 березня 2014Політика
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Депутати Хмельницької міської ради перейменували вулицю Театральну на вулицю Героїв Майдану.
Вулиця Героїв Майдану в м. Хмельницькому / vsim.ua
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосувало більшість депутатського корпусу на черговій сесії міської ради, яка відбулась сьогодні, 5 березня.
Також депутати визначилися із місцем, на якому планують звести пам'ятник Героям Майдану — це одна з центральних вулиць міста Хмельницький.
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Крім цього, в міському бюджеті передбачено 500 тис. грн на будівництво даного пам'ятника.
Згідно з рішенням сесії, виконавчому комітету міської ради не пізніше 1 липня 2014 року доручено провести конкурс на кращий проект пам'ятника Героям Майдану.
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