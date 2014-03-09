Турчинов призначив нового голову СБУ Криму

Тексти указів розміщені на президентському сайті.

Так, начальником Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим призначено Олега Абсалямова, а начальником УСБУ в Сумській області – Володимира Іванюка.

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