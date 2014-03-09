Турчинов призначив нового голову СБУ Криму
00:56, 09 березня 2014Політика
0 0
Виконувач обов`язків Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав укази, якими призначив нових керівників управлінь СБУ в Криму і Сумській області.
Турчинов провів ротації в керівництві СБУ
Тексти указів розміщені на президентському сайті.
Так, начальником Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим призначено Олега Абсалямова, а начальником УСБУ в Сумській області – Володимира Іванюка.
Читайте такожСБУ затримала самопроголошеного губернатора Донецької областіІншими указами Турчинов звільнив Андрія Василевського з посади начальника УСБУ в Сумській області та Володимира Маркевича - з посади начальника УСБУ в Тернопільській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter