Турчинов призначив нового голову СБУ Криму

00:56, 09 березня 2014
Політика
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Виконувач обов`язків Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав укази, якими призначив нових керівників управлінь СБУ в Криму і Сумській області. 

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Тексти указів розміщені на президентському сайті.

Так, начальником Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим призначено Олега Абсалямова, а начальником УСБУ в Сумській області – Володимира Іванюка. 

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