Парубій: Кількість біженців з Криму буде зростати

Секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій відзначає зростання кількості біженців із Криму на материкову частину України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

"На сьогодні ми можемо їх називати вже біженцями, які покидають Крим", - сказав Парубій.

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За його словами, таких людей зафіксовано вже 399, у тому числі близько 100 – кримські татари.

Як сказав секретар РНБО, Україна забезпечує захист конституційних прав цих громадян.

При цьому Парубій припустив, що кількість біженців зростатиме.