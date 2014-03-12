Парубій: Кількість біженців з Криму буде зростати
15:52, 12 березня 2014Політика
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Парубій відзначає зростання кількості біженців з Криму і заявляє, що їх кількість може збільшитися.
Парубій зазначив, що серед біженців є кримські татари / REUTERS
Секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій відзначає зростання кількості біженців із Криму на материкову частину України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.
"На сьогодні ми можемо їх називати вже біженцями, які покидають Крим", - сказав Парубій.
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За його словами, таких людей зафіксовано вже 399, у тому числі близько 100 – кримські татари.
Як сказав секретар РНБО, Україна забезпечує захист конституційних прав цих громадян.
При цьому Парубій припустив, що кількість біженців зростатиме.
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