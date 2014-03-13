У Росії є сценарій, як захопити всю Україну, в тому числі Київ - Яценюк

Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк під час виступу на Атлантичній Раді у Вашингтоні в ході робочого візиту до США в середу, 12 березня.

«Ми дуже цінуємо підтримку, яку надає американський народ, Президент та Уряд США народуУкраїни», - зазначив Арсеній Яценюк.

Як наголосив прем’єр-міністр, дуже важливо, що Європейський Союз та США «говорять в один голос»: «Ми отримали дуже чітку заяву, що ЄС та США зроблять усе можливе, щоб підтримати український народ та зберегти Україну».

«Я задоволений тим, як США та ЄС допомагають нам вийти з кризи», - додав Арсеній Яценюк.

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Він також нагадав, що Україна вже отримала пакет фінансової допомоги від західних партнерів: «Він на столі. Ми ще маємо укласти угоду з МВФ, але ми вже отримали 1 млрд. доларів як гарантії для стабілізації української економіки».

Глава Уряду підкреслив, що Україна переживає драматичні часи: «Те, що відбувається, було абсолютно непередбачувано для мене і неприйнятно для світу. Без жодних причин наш партнер у минулому – та я досі переконаний, що ця країна може стати партнером у майбутньому – почала вторгнення в Україну, суверенну й незалежну державу».

«Ми досі переконані, що цю військову кризу можна вирішити дипломатією та політичними механізмами. З плином часу шанси на це не такі великі, як, наприклад, минулого тижня. Але ціможливості є», - підкреслив він.

За словами Арсенія Яценюка, перший сценарій президента РФ Володимира Путіна – «заволодіти Кримом в тій чи іншій формі»: «Але він може піти далі. І в Росії є інший сценарій – як захопити всю Україну, в тому числі українську столицю. Все залежить він персональних його (президента Путіна. –ред.) цілей».

«Кілька років тому він (президент Путін. – ред.) сказав, що найбільша катастрофа минулого сторіччя – це розпад Радянського Союзу. Я б сказав, що найбільшою катастрофою цього сторіччя було б відновлення Радянського Союзу», - підкреслив Арсеній Яценюк.