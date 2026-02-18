Не цінне спорядження, а витратний матеріал: війна в Україні дала Заходу важливий урок, - ВІ

Раніше в західних арміях дрони вважалися цінним обладнанням, використовувати яке могли далеко не всі.

Війна в Україні дала західним країнам цінний урок і змінила їхній підхід до використання дронів. Збройні сили різних держав почали ставитися до невеликих безпілотників не як до високотехнологічного обладнання, а як до витратних боєприпасів.

Про це пише Business Insider із посиланням на представників США, Великої Британії та добровольця, який захищав Україну на фронті. За словами співрозмовників видання, для ефективної війни дрони треба застосовувати у великій кількості. І багато з них буде втрачено.

Раніше у західних арміях втрата дрона була "значною емоційною подією", зауважила майор Рейчел Мартін – директор нового курсу армії США з летальності дронів. Про такі інциденти зазвичай доповідали вищому керівництву. Але в Україні дрони "падають постійно", і такі втрати зазвичай просто ігнорують. Така зміна в мисленні формує новий підхід збройних сил Заходу до навчання своїх військових.

Підполковник Бен Ірвін-Кларк, командир 1-го батальйону ірландської гвардії британської армії, заявив, що його батальйон вже змінив підготовку. Він переконаний, що дрони мають бути "одноразовим" матеріалом.

Колишній член спецпідрозділу зі Словаччини Якуб Яйчай, який воював в Україні, розповів, що якщо НАТО планує використовувати у своїх операціях БПЛА, їм потрібно звикнути до того, що дрони є розхідним матеріалом, більше схожим на боєприпаси, паливо чи бензин. Коли він служив в армії Словаччини, дрони вважалися "дуже спеціалізованим обладнанням" і були доволі дорогими. Ба більше, часом їх дозволяли використовувати лише певному колу осіб.

"Російське вторгнення в Україну супроводжувалося використанням дронів у безпрецедентних масштабах. Україна заявляє, що приблизно 80 % своїх ударів вона завдає за допомогою дронів, а не інших видів зброї. Однак багато з них ніколи не досягають своїх цілей і губляться по дорозі. Дешеві дрони вартістю кілька сотень доларів знищили зброю на мільйони. Але багато з них не мають жодного ефекту", – пояснюють автори.

Так, у минулорічному звіті Британського Королівського інституту об'єднаних служб було сказано, що від 60 до 80% українських FPV не досягають своєї цілі, залежно від ділянки фронту та майстерності операторів. Деякі безпілотники виводять з ладу засоби РЕБ, інші ж можуть, наприклад, збиватися:

"Багато дронів на полі бою є одноразовими, призначеними для вибуху при влученні в ціль, але багато з них знищуються, пошкоджуються або виходять з ладу ще до того, як досягають цієї точки"

Захід змінює свою точку зору, враховуючи досвід України

Багато західних армій, як і збройні сили США, вчаться на досвіді України. Очільник відділу безпілотних літальних систем і тактики армії в Авіаційному центрі передового досвіду майор Вольф Амакер розповів, що зараз із тисяч дронів, які використовуються щодня, лише близько 30% влучають у свої цілі.

Ставлення до застосування БПЛА змінилося і у Великій Британії.

Хоча західні армії використовували різні дрони у військових діях ще до вторгнення Росії в Україну, часто їх застосовували як платформи спостереження або засоби для запуску ракетних ударів. Однак малі безпілотники не використовувалися так, як це відбувається зараз на полі бою в Україні.

Рейчел Мартін наголосила, що втрата дрона все одно є дешевшою, ніж використання ракет по конкретних цілях", і армія США не може це ігнорувати.

"Вони дешевші, і ви не наражаєте на небезпеку людські життя, щоб виконати місію. І армія знає, що вони розбиватимуться. Це неминуче", – додала майор.

Уроки війни в Україні

Сполучені Штати Америки створили новий танк M1E3 Abrams на 5 років раніше. При його розробці було враховано низку уроків, які показала війна РФ проти України. Танк отримав 30-мм гармату замість кулеметів для боротьби з дронами.

Тим часом НАТО запускає реформу протиповітряної оборони. Нова модель передбачає, що сили альянсу будуть використовувати наземні засоби, такі як перехоплювачі, а також повітряні засоби.

