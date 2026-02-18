У війні настав 'критичний момент': у США озвучили проблему Путіна

За чотири роки повномасштабної війни проти України Кремль не досяг жодної зі своїх головних цілей, які ставив перед собою перед вторгненням. Про це заявив на пресконференції американський сенатор-демократ Кріс Кунс, пише "РБК-Україна".
"В цілому, наші союзники в Європі вважають це критичним моментом, оскільки Росія не перемагає на полі бою. Путін зазнав стратегічної поразки. Він не досяг жодної зі своїх головних цілей. Насправді, НАТО було розширено", - заявив американський політик.
Сенатор зазначив, що навіть після приходу Трампа до влади в США Україна не залишилася без західної допомоги: американська зброя, оплачена європейськими країнами, продовжує надходити за механізмом PURL. Також адміністрація Трампа ввела санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії - "Лукойл" і "Роснефть".
"Важливо, щоб ми чинили додатковий тиск на Путіна. Тільки збільшивши витрати Росії, ми зможемо змусити її сісти за стіл переговорів. Такої одностайної думки дотримувалися європейські союзники і партнери, з якими ми зустрілися", - підкреслив Кунс, який раніше відвідав Мюнхенську конференцію з безпеки.
Сенатор зазначив, що в американському Конгресі як і раніше мають намір продовжувати підтримку України і нарощувати тиск на агресора.
Війна в Україні: плани Путіна
Як писав УНІАН, згідно з даними західних розвідок, війна в Україні, ймовірно, триватиме ще близько двох років, оскільки Володимир Путін переконаний у перевазі Росії і готовий воювати стільки часу, скільки буде потрібно для повного захоплення Донбасу.
Путін вважає, що кожен день боїв і удари по українській інфраструктурі приносять йому все більше переваг, незважаючи на економічні труднощі в самій Росії.
При цьому західні розвідки допускають можливість припинення вогню тільки за умови серйозних поступок з боку України щодо Донбасу, а Зеленський раніше оцінював, що повна окупація регіону обійдеться Росії приблизно в 800 тисяч солдатів і два роки, чого економіка РФ може не витримати.