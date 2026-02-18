NYT: Україна та Росія обговорили новий формат виведення сил із Донбасу

Такі обговорення відроджують пропозицію, викладену, зокрема, у 28-пунктному "мирному плані" Трампа.

Останніми тижнями представники України та Росії обговорювали ідею створення демілітаризованої зони на Донбасі, яку не контролюватиме армія жодної зі сторін.

Про це з посиланням на три анонімних джерела, обізнаних із перебігом переговорів, повідомляє The New York Times. Зазначається, що такі обговорення відроджують пропозицію, викладену, зокрема, у 28-пунктному "мирному плані" адміністрації Дональда Трампа.

На думку співробітника аналітичного центру Atlantic Council та експосла США у Києві Вільяма Б. Тейлора, демілітаризована зона може стати частиною життєздатного врегулювання війни в Україні.

Однак варто захистити і інтереси української сторони. Для цього адміністрація Трампа має тиснути на РФ, вважає експерт.

"Важливо, щоб це було реальне рішення, а не примусове, не незбалансоване. Будь-яке примусове рішення не буде стабільним. Воно не буде тривалим".

Видання пише, що сторони також говорили про створення зони вільної торгівлі у потенційній демілітаризованій зоні. Інвестиційні перспективи на території, "яка буде затиснута між двома арміями", здаються обмеженими, сказано в матеріалі. Навіть за умови припинення вогню.

Промислові підприємства у цьому районі здебільшого зруйновані, пишуть журналісти. Зараз там працює лише одна вугільна шахта, а ризик поновлення бойових дій буде існувати ще протягом багатьох років.

Президент України Володимир Зеленський також скептично налаштований щодо такої домовленості.

Переговори щодо війни в Україні

Як відомо, 17-18 лютого у Женеві відбувся черговий раунд переговорів щодо завершення війни в Україні за участі США та агресорки Росії.

За підсумками переговорів, президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на сьогодні не можна сказати, що результат зустрічей є достатнім. За його словами, питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів іще повністю не опрацьовані.

Він також звинуватив країну-агресорку у затягуванні переговорів у Женеві. Без цього процес міг би вийти на фінальний етап, каже Зеленський.

