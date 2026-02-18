NYT: Україна та Росія обговорили новий формат виведення сил із Донбасу

Останніми тижнями представники України та Росії обговорювали ідею створення демілітаризованої зони на Донбасі, яку не контролюватиме армія жодної зі сторін.

Про це з посиланням на три анонімних джерела, обізнаних із перебігом переговорів, повідомляє The New York Times. Зазначається, що такі обговорення відроджують пропозицію, викладену, зокрема, у 28-пунктному "мирному плані" адміністрації Дональда Трампа. 

На думку співробітника аналітичного центру Atlantic Council та експосла США у Києві Вільяма Б. Тейлора, демілітаризована зона може стати частиною життєздатного врегулювання війни в Україні.

Відео дня

Однак варто захистити і інтереси української сторони. Для цього адміністрація Трампа має тиснути на РФ, вважає експерт.  

"Важливо, щоб це було реальне рішення, а не примусове, не незбалансоване. Будь-яке примусове рішення не буде стабільним. Воно не буде тривалим".

Видання пише, що сторони також говорили про створення зони вільної торгівлі у потенційній демілітаризованій зоні. Інвестиційні перспективи на території, "яка буде затиснута між двома арміями", здаються обмеженими, сказано в матеріалі. Навіть за умови припинення вогню.

Промислові підприємства у цьому районі здебільшого зруйновані, пишуть журналісти. Зараз там працює лише одна вугільна шахта, а ризик поновлення бойових дій буде існувати ще протягом багатьох років.

Президент України Володимир Зеленський також скептично налаштований щодо такої домовленості. 

Переговори щодо війни в Україні

Як відомо, 17-18 лютого у Женеві відбувся черговий раунд переговорів щодо завершення війни в Україні за участі США та агресорки Росії.

За підсумками переговорів, президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на сьогодні не можна сказати, що результат зустрічей є достатнім. За його словами, питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів іще повністю не опрацьовані.

Він також звинуватив країну-агресорку у затягуванні переговорів у Женеві. Без цього процес міг би вийти на фінальний етап, каже Зеленський. 

Вас також можуть зацікавити новини: