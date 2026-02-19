Історія трагедії України вже на стадії чернетки, але Трамп помиляється, - Independent

Якщо країни Європи обʼєднаються і нададуть Україні необхідну їй зброю, то є шанс досягти певної перемоги і миру, зазначає видання.

Повномасштабна війна РФ проти України триває майже чотири роки. З наближенням річниці вторгнення – 24 лютого – мирний процес як ніколи демонструє патову ситуацію на полі бою.

Про це пише Independent. Видання зазначає, що як Україна, так і Росія, вважають, що навіть якщо не можуть перемогти, то не повинні і "не мають права програвати або виглядати переможеними".

"Звідси й відсутність терміновості в переговорах про припинення вогню в Женеві, які ведуть американці, схиляючись на бік Москви. Останні переговори завершилися дещо раптово, лише через дві години, і в гострій атмосфері. Це не можна вважати шокуючим розвитком подій. Російська сторона охарактеризувала ситуацію як "дуже напружену", а українці погодилися, назвавши її "складною"", – йдеться в матеріалі.

Відео дня

Головним каменем спотикань є території. Україна не може віддати ворогу землі, які все ще контролює. Натомість росіяни хочуть отримати її для "престижу та стратегічної переваги". Автор наголошує, що потенційне нове вторгнення РФ стане набагато легшим для Москви, якщо вона контролюватиме весь Донбас.

Як на ситуацію впливає позиція інших країн

У матеріалі сказано, що Європейський Союз виявився неефективним інструментом для дій – зокрема, через залежність блоку від російських вуглеводнів, а також позицію Угорщини та Словаччини.

Тим часом континент стикається з "нечесним союзом самовдоволених, скептичних виборців, популістських політиків і скупих міністерств фінансів змовився, щоб зірвати зусилля з переозброєння та належної підтримки України", пише Independent.

Україна ще може виграти цю війну

"Можна сказати, що історія трагедії України вже знаходиться на стадії чернетки. Але президент Трамп помиляється. Україна може виграти цю війну; трагедія полягає в тому, що її союзники не нададуть їй для цього засобів. Україна може перемогти, виснаживши і послабивши росіян, щоб вони не могли досягти подальшого прогресу – і тоді вони будуть змушені просити миру, а не просто вдавати, що хочуть його. Мир через силу, цього разу на користь України, стане реальністю", – наголошує видання.

Зазначається, що Росія не зможе нести безкінечно воювати, втрачаючи на полі бою понад 30 тисяч осіб щомісяця. Особливо, якщо Кремль і надалі намагатиметься уникнути набору до лав окупаційної армії мешканців Москви та Санкт-Петербурга.

Економіка РФ теж перебуває під тиском. Прийде мить, коли інфляція стане нестерпною, а грошей на виплати окупантам не буде.

"Набагато менші держави, такі як Японія та Фінляндія, вже принижували Росію в минулому. Наразі Путін може розраховувати на підтримку Китаю у своїй кампанії, але це не може бути беззастережним або вічним – і ЄС, який є набагато ціннішим торговельним партнером, ніж Росія, міг би використати цей важіль на свою користь", – пояснює автор.

Якщо країни Європи обʼєднаються і нададуть Україні необхідну їй зброю, то є шанс досягти певної перемоги і миру. Мова про системи протиповітряної оборони, дрони та ракети великої дальності.

"Але чим довше європейці не зможуть цього зробити, тим швидше президент Путін переможе Україну і наблизиться до своїх наступних цілей – домінування над континентом. Зараз все здається настільки очевидним, що майбутні покоління ніколи не зрозуміють, чому так мало було зроблено, щоб цьому запобігти", – констатує Independent.

Війна в Україні: інші новини

NYT пише, що протягом останніх тижнів представники України та Росії обговорювали створення демілітаризованої зони на Донбасі, яку не контролюватиме жодна армія. Сторони також говорили про створення зони вільної торгівлі у потенційній демілітаризованій зоні.

Американський сенатор-демократ Кріс Кунс зазначає, що за роки війни Кремль не досяг жодної зі своїх головних цілей, які ставив перед собою перед вторгненням. За його словами, диктатор Путін зазнав стратегічної поразки. Політик наголосив, що важливо чинити подальший тиск на очільника Кремля.

Вас також можуть зацікавити новини: