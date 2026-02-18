В Україні вимикатимуть завтра світло: які будуть графіки на четвер

Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У четвер, 19 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - йдеться в повідомленні.

При цьому енергетики відмітили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. У компанії також радять дізнаватися час та обсяг застосування відключень на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

Енергетики також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

Графіки відключень для Сумської області

Як повідомляє "Сумиобленерго", завтра, 19 лютого, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго". Протягом доби графіки відключень електроенергії будуть застосовуватись у всіх групах споживачів регіону.

Графіки відключень світла для Києва

У столиці продовжують діяти індивідуальні графіки відключень світла для кожного будинку. Погодинні графіки поки що застосувати неможливо через складну ситуацію в енергетиці.

Ситуація в енергосистемі України - головні новини

Як писав УНІАН, росіяни в ніч на 17 лютого масовано атакували дронами та ракетами українську енергетику. Тоді в результаті ударів частково залишилися без світла споживачі у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Також фіксувалося порушення теплопостачання в Сумах та Одесі.

Науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев повідомив, що атака Росії на Україну не мала критичних наслідків для енергосистеми, проте тимчасово погіршила ситуацію з тепло- та електропостачанням в окремих регіонах.

Народний депутат, член енергетичного комітету Верховної Ради Сергій Нагорняк заявив, що більше світла і тепла в своїх оселях українці, а особливо кияни, зможуть побачити вже з весни.

