Румунія представила ракету Sahara: що відомо про характеристики та ціну

Особливість новинки полягає у використанні штучного інтелекту для управління польотом ракети.

У Румунії створили нову ракету Sahara, здатну виконувати політ на наднизькій висоті у 50 метрів.

Про це йдеться в сюжеті румунського телеканалу Stirile Pro TV. Представила розробку компанія з міста Клуж. Ракета повністю створена в Румунії – за винятком оптичних датчиків та двигуна.

Видання "Мілітарний" зазначає, що нова румунська розробка здатна розвивати швидкість до 1000 км/год. Максимальна дальність її польоту може сягати 1000 кілометрів (залежно від версії). Коштує така зброя від 150 до 350 тисяч євро за одиницю.

"Унікальність ракети полягає у використанні штучного інтелекту для управління польотом. Спеціалізоване програмне забезпечення під назвою Nemesis встановлено на чипі румунського виробництва. Система здатна щосекунди аналізувати дані GPS та самостійно приймати рішення в разі виявлення будь-яких перешкод у роботі навігації", – йдеться в матеріалі.

Гендиректор компанії, яка розробила ракету, Міхай Філіп каже, що інтеграція штучного інтелекту дозволяє їй оминати перешкоди та виконувати завдання навіть там, де немає сигналу GPS чи його приглушують засобами РЕЮ.

За інформацію підприємства, новинка вже пройшла певні випробування за кордоном. Повну демонстрацію можливостей ракети Sahara на військовому полігоні розробник готовий провести протягом шести місяців.

Інші новинки на ринку озброєнь

В Україні розробили комплекс ППО "Шершень". Новинку вже протестували із 5 видами ракет. Мова про снаряди українського виробництва, іноземні та старі радянського зразка.

Раніше стало відомо, що в Європі планують створити дешеву крилату ракету. Розроблятимуть її Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Польща та Швеція. Новинка матиме дальність у 500 кілометрів. Орієнтовна ціна розробки не називається, однак, за даними ЗМІ, йдеться про пʼятизначну суму.

