Зеленський підбив підсумки дводенних переговорів у Женеві

Україна розраховує на ще одну зустріч.

18 лютого у Женеві завершилися переговори щодо припинення війни, участь у яких брали Україна, Сполучені Штати Америки та Росія. Станом на сьогодні не можна сказати, що результат зустрічей є достатнім.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. За його словами, зустріч військових була серйозною та змістовною. Водночас політична група обговорила чутливі питання.

"Питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів іще не опрацьовані достатньо. Розраховуємо на наступну зустріч, і було б правильно ще в лютому. Важливо, що були присутні європейці – Франція, Британія, Німеччина, Італія, Швейцарія як приймаюча сторона", – зауважив глава держави.

Він наголосив, що Європа повинна бути учасницею переговорів, і Україна завжди просуває цю позицію.

Окремо президент зауважив, що ставив завдання делегації обговорити гуманітарний трек:

"Потрібні обміни військовополоненими, звільнення цивільних. Ми по кожній людині шукаємо інформацію та завжди працюємо на те, щоб повернути своїх – повернути українців додому. Кожен обмін має значення".

Переговори в Женеві

17 лютого у Женеві розпочався новий раунд тристоронніх переговорів між делегаціями України, США і Російської Федерації. Тривали зустрічі протягом двох днів.

За словами президента Зеленського, на переговорах у Женеві є певний прогрес щодо перспектив здійснення моніторингу припинення вогню у випадку досягнення відповідних домовленостей. Глава держави зауважив, що зміст перемовин у Швейцарії стосувався двох напрямків – військового і політичного.

Посол Сполучених Штатів Америки при НАТО Метью Вітакер зауважив, що найскладнішою проблемою на переговорах є питання територій. При цьому він додав, що Вашингтон поки не має впевненості, що Росія серйозно налаштована на припинення бойових дій.

