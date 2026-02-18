В Україні готуються до масштабного ремонту доріг: Свириденко розповіла, коли це почнеться

У державному бюджеті на 2026 рік передбачені видатки на ремонт автошляхів.

В Україні незабаром розпочнеться ремонт доріг щойно дозволять погодні умови. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

"Доручила віце-премʼєр-міністру з відновлення України Олексію Кулебі разом з Державним агентством відновлення терміново забезпечити готовність до виконання поточного ремонту автомобільних доріг загального користування", - зазначила вона.

За її словами, це насамперед стратегічно важливі маршрути, які забезпечують логістику для потреб оборони, життєзабезпечення громад, а також роботу критичної інфраструктури.

Вона наголосила, що роботи мають бути початі, щойно це дозволять погодні умови. Прем’єр-міністерка додала:

"У державному бюджеті на 2026 рік передбачені видатки на ремонт автошляхів. Уряд працює над забезпеченням додаткового фінансування".

Зазначимо, що раніше голова державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин повідомляв, що у бюджеті на планове фінансування доріг на 2026 рік виділили 8,494 млрд грн. Це на понад 5 млрд грн менше ніж у 2025 році.

За даними Держагентства у минулому році на ремонти та експлуатаційне утримання доріг за бюджетними програмами було виділено 13,934 млрд грн.

Зазначимо, що 15 лютого багато водіїв скаржилися, що автомобільні дороги України часто бувають переповнені "місячними кратерами". Швидкість руху подекуди не перевищує 20 км/год.

16 лютого журналісти повідомляли про транспортний колапс у столиці. В Києві через сніг і ожеледицю на дорогах утворювалися затори, особливо складна ситуація на спусках і підйомах. Зазначалося, що в столиці було багато ДТП - автівки сповзали на льоду.

8 січня в Україні через важкі погодні умови було обмежено рух на дорогах у Рівненській та Житомирській областях.

