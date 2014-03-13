Чуркін заявив, що Росія не хоче війни

Про це він заявив під час засідання Радбезу ООН в четвер ввечері.

"Росіяни не хочуть війни. Як упевнений, не хочуть її і українці. Я хочу підкреслити особливо, ми не бачимо жодних передумов для того, щоб розглядати ситуацію в таких термінах. Ми не хочемо подальшого загострення обстановки", - заявив Чуркін.

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"Реалізація права на самовизначення у вигляді відділення від існуючої держави - ​​це незвичайний захід" і додав, що в організацію проведення референдуму в Криму Чорноморський флот Росії "ніяк не втручається" - зазначив він.