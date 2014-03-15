До Джанкоя переганяють російську військову техніку

Про це повідомляє керівник медіа-центру Міноборони України в Криму Владислав Селезньов, посилаючись на джерела в Феодосії.

"З Феодосії джерела повідомляють, що опівночі через Владиславівку в напрямку Джанкоя їде колона військової техніки РФ. У її складі близько 50 одиниць в тому числі КАМАЗи з броньованими кунгами, вантажні автомобілі, які тягнуть близько 20 одиниць ствольної артилерії, бензовози", - написав він.

Відео підтверджує цю інформацію.