До Джанкоя переганяють російську військову техніку
01:53, 15 березня 2014Політика
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У Криму в ніч на суботу в напрямку Джанкоя вирушило 50 одиниць російської військової техніки.
До Джанкоя переганяють російську військову техніку / REUTERS
Про це повідомляє керівник медіа-центру Міноборони України в Криму Владислав Селезньов, посилаючись на джерела в Феодосії.
"З Феодосії джерела повідомляють, що опівночі через Владиславівку в напрямку Джанкоя їде колона військової техніки РФ. У її складі близько 50 одиниць в тому числі КАМАЗи з броньованими кунгами, вантажні автомобілі, які тягнуть близько 20 одиниць ствольної артилерії, бензовози", - написав він.
Відео підтверджує цю інформацію.
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