У Криму зникли вже три священики УГКЦ

У неділю, близько 14.00, вдруге зник священик УГКЦ Микола Квич у Севастополі. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на департамент інформації УГКЦ.

Згідно з повідомленням, останнє, що він встиг повідомити: "Якщо я більше не вийду на зв'язок, то повідомте: до мене ломляться у квартиру на вул. Хрустальова. Це міліція та проросійська "самооборона", їх багато, двері металеві, але я не знаю скільки витримають".

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Наразі обидва телефони отця Миколи виключені, хоча під час арешту в суботу та під час обшуку в квартирі, його телефони були включені.

"Сьогодні, близько 12.00, спілкувався з о. Миколою. Він розповідав про те, що до нього для проведення інтерв’ю прийдуть фінські журналісти. Як відтак стало відомо, на момент нападу вони могли перебувати у його квартирі", – повідомив керівник Департаменту інформації УГКЦ. о.Ігор Яців.

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Разом з тим, парафіяни УГКЦ із Євпаторії повідомили, що зник також і їх священик Богдан Костецький.

За їх свідченням, у суботу він повернувся з Тернопільщини, куди вивіз родину. В той же день він повідомив дружині, що вже добрався до Криму, відтак зник. Телефони о. Богдана також виключені.

Щойно стало відомо про те, що зник також о. Ігор Гаврилів. За попередньою інформацією, він перебував в автомобілі разом з о. Богданом Костецьким.

Місце перебування зниклих священиків невідоме.