Радник Обами: США тиснуть на Путіна по максимуму

Про це сказав Ден Пфайффер, старший радник Обами в ефірі NBC, передає Українська правда.

Він зазначив, що "США здійснюють настільки багато тиску на росіян, наскільки ми можемо, для того, щоб домогтися правильних речей" в Україні.

"Ви можете очікувати на визначення санкцій у найближчі дні", - сказав Пфайффер.

За його словами, президент Обама визначає конкретних росіян, яких США збираються покарати шляхом візових заборон і заморожування активів.

Пфайффер не відповів прямо на запитання, чи Обама накреслив "червону лінію" у Східній Україні - за межами Криму - як лінію, яку російські війська президента Путіна не повинні перетинати.

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Пфайффер також уникнув відповіді на запитання про військову допомогу США для нового уряду України, зазначивши лише , що "ми дивимося на всі способи допомоги".

Також, як повідомляє NBC, після повернення з короткої подорожі до Києва сенатор Дік Дурбін відкинув референдум в Криму як "вибори в радянському стилі, де ми знаємо, якою буде кінцівка" та назвав російську окупацію Криму "найсерйознішим актом агресії з часів холодної війни".