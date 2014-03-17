Маккейн закликав уряд США цілити в "ахіллесову п'яту" Росії

Про це він сказав в ефірі телеканалу CNN, пише Українська правда.

"Більше ніяких перезавантажень, ніяких "Скажіть Володимиру, що я буду більш гнучким". Слід сприймати його таким, яким він є", - підкреслив американський політик.

"Це не означає повторення Холодної війни. Але це означає ставлення до нього як до людини, яка вірить у відродження старої Російської імперії", - додав Маккейн.

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На думку Маккейна, Білий дім має цілити у слабке місце Росії — експорт нафти.

"Росія — автозаправна станція, яка маскується під країну. Це клептократія, корупція. Це нація, економіка якої спирається виключно на поставки нафти та газу. Тому економічні санкції важливі", - заявив він.

Сенатор також закликав надати військову допомогу Україні.

"Підтримайте Україну у військовому плані, щоб вона принаймні могла себе захищати. Відновіть систему протиракетної оборони в Польщі та Чехії", - закликав він.

Як відомо, у Вашингтоні готові впливати на Росію санкціями, однак питання про військову допомогу для Україну ще розглядається.