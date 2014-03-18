Путін закликав українців не вірити тим, хто говорить, що за Кримом будуть інші регіони
Президент Росії Володимир закликав українців не вірити тим, хто говорить, що за Кримом будуть інші регіони.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав у ході звернення до Федеральних зборів.
«Я звертаюся до народу України. Щиро хочу, щоб ви нас зрозуміли. Ми у жодному випадку не хочемо завдати вам шкоди, образити національні почуття. Ми завжди поважали територіальну цілісність Української держави, на відміну від тих, хто приніс єдність України в жертву своїм політичним амбіціями. Вони красуються гаслами про велику Україну, але саме вони зробили все, щоб розколоти країну», - сказав Путін і додав, що сьогоднішнє протистояння цілком на совісті цих людей.Читайте такожПутін: Війська РФ не входили до Криму, вони й так там вже знаходилися
«Хочу, щоб ви мене почули: друзі, не вірте тим, хто лякає вас Росією, кричить, що за Кримом будуть інші регіони: ми не хочемо розділу України, нам цього не потрібно», - заявив він.