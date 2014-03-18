Путін закликав українців не вірити тим, хто говорить, що за Кримом будуть інші регіони

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав у ході звернення до Федеральних зборів.

«Я звертаюся до народу України. Щиро хочу, щоб ви нас зрозуміли. Ми у жодному випадку не хочемо завдати вам шкоди, образити національні почуття. Ми завжди поважали територіальну цілісність Української держави, на відміну від тих, хто приніс єдність України в жертву своїм політичним амбіціями. Вони красуються гаслами про велику Україну, але саме вони зробили все, щоб розколоти країну», - сказав Путін і додав, що сьогоднішнє протистояння цілком на совісті цих людей.Читайте такожПутін: Війська РФ не входили до Криму, вони й так там вже знаходилися

«Хочу, щоб ви мене почули: друзі, не вірте тим, хто лякає вас Росією, кричить, що за Кримом будуть інші регіони: ми не хочемо розділу України, нам цього не потрібно», - заявив він.