ОБСЄ відмовилася від відправки місії в Крим
02:20, 19 березня 2014Політика
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Усі країни Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) при обговоренні мандата спеціальної спостережної місії в Україну погодилися виключити з її географії Крим.
ОБСЄ відмовилася від відправки місії в Крим / Фото: Facebook ОБСЄ
Про це повідомив журналістам постійний представник США при ОБСЄ Деніел Баєр,передає ИТАР-ТАСС.
"Це була пропозиція РФ, і решта 56 погодилися цей пункт виключити", - сказав він.
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Однак мандат місії на спеціально скликаній у вівторок підготовчій зустрічі узгодити так і не вдалося. Роботу над текстом продовжать 19 березня.
Як уточнив постпред, відсутність рішення пов'язана з необхідністю отримання директив з столиць.
Він зауважив, що між представниками країн ОБСЄ зберігаються розбіжності з "географічного складу місії", числа спостерігачів і з технічних питань.
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