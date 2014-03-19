ОБСЄ відмовилася від відправки місії в Крим

02:20, 19 березня 2014
Політика
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Усі країни Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) при обговоренні мандата спеціальної спостережної місії в Україну погодилися виключити з її географії Крим. 

Фото: Facebook ОБСЕ

Про це повідомив журналістам постійний представник США при ОБСЄ Деніел Баєр,передає ИТАР-ТАСС.

"Це була пропозиція РФ, і решта 56 погодилися цей пункт виключити", - сказав він.

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Однак мандат місії на спеціально скликаній у вівторок підготовчій зустрічі узгодити так і не вдалося. Роботу над текстом продовжать 19 березня. 

Як уточнив постпред, відсутність рішення пов'язана з необхідністю отримання директив з столиць.

Він зауважив, що між представниками країн ОБСЄ зберігаються розбіжності з "географічного складу місії", числа спостерігачів і з технічних питань.

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