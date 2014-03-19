Росія почне видавати паспорти кримчанам РФ через 10 днів - жителі Криму

Про це УНІАН повідомляють жителі автономії.

Зокрема, із сьогоднішнього дня, 19 березня, в паспортних столах АР Крим почався прийом документів, необхідних для одержання російського громадянства.

"До цього пакета документів входить ксерокопія українського паспорта (її вимагають обов'язково), свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб і 4 фотознімки", - розповідають кримчани.

Крім того, за їхніми словами, необхідно сплатити якийсь "паспортний збір" у розмірі 200 російських рублів, проте аналогічна сума в гривнях не приймається.

Після того як документи подано до паспортного столу, чекати одержання російського громадянства необхідно лише 10 днів, запевнили жителів автономії. При цьому український паспорт здавати ніхто не вимагає.

Водночас, російське агентство РІА «Новости» повідомляє, що Федеральна міграційна служба (ФМС) РФ вже почала в Криму видачу російських паспортів. Про це розповів голова цього відомства Костянтин Ромодановський.

«Така робота почалася. Частину паспортів ми вже видали сьогодні, й інтенсивність цієї роботи буде лише зростати з кожним днем», - сказав він.

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При цьому Ромодановський не зміг сказати, як житимуть і працюватимуть в Криму ті люди, які не захочуть ставати громадянами Росії. За його словами, випадок із Кримом унікальний і минуло ще мало часу. «У нас є першочергові завдання, які необхідно вирішувати», - сказав чиновник, але запевнив, що всі проблемні питання будуть врегульовані.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 18 березня, в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Документ підписали Президент РФ Володимир Путін і нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, незаконний голова Верховної ради Криму Володимир Константинов, а також «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий.

Крім іншого, в тексті цього «договору» говориться: «Від дня прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів громадяни України і особи без громадянства, які постійно проживають на цей день на території Республіки Крим або на території міста федерального значення Севастополя, визнаються громадянами Російської Федерації, за винятком осіб, які впродовж одного місяця після цього дня заявлять про своє бажання зберегти інше громадянство, що є у них і (чи) їхніх неповнолітніх дітей, або залишитися особами без громадянства».

Довідка УНІАН. 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними голови республіканської комісії з проведення референдуму Михайла Малишева, 1 млн. 233 тис. чоловік, або 96,77%, які взяли участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкту зі статусом республіки.

17 березня Путін підписав указ «Про визнання Республіки Крим», відповідно до якого вона визнана незалежною державою.

18 березня Путін підписав розпорядження, яким схвалив проект договору між Росією і Кримом про прийняття до РФ Республіки Крим і утворення у складі РФ нових суб'єктів.

У свою чергу Міністерство закордонних справ України заявляє рішучий і категоричний протест проти визнання Російською Федерацією самопроголошеної Республіки Крим як суб'єкта міжнародного права. МЗС України наголошує, що підписання угоди про приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією, правом і здоровим глуздом.