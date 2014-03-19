Міністр енергетики України думає, що знижки на російський газ не буде



Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Продан заявив у Єврокомісії після переговорів з комісаром ЄС з питань енергетики Гюнтером Еттінгером.

"Ціна на російський газ з першого квітня буде 378-380 доларів за тисячу кубічних метрів. Існують ризики з відміною 100-долларової знижки за Флот," сказав Продан журналістам.

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Згідно з контрактами між Україною та Росією 2009 року Україна отримує 100-долларову знижку за базування на своїй території у Криму російського Чорноморського флоту. У грудні було підписано контракт, за яким ціна на газ для України стала меншою на третину і була встановлена у 268.5 доларів за тисячу кубометрів газу, однак знижку Газпром скасує з квітня, оскільки Україна не погасила Газпрому борг за спожитий минулого року газ.

Чорноморський флот РФ мав базуватися до 2017 року у Криму, однак згідно з Харківськими україно-російськими домовленостями 2010 року термін його базування було продовжено до 2042 року.