Посол України у Британії: У 1954 році Україна врятувала Крим, економіка якого була знищена війною

Про це йдеться у коментарі Володимира Хандогія, оприлюдненому у газеті Times, повідомили УНІАН в Посольстві України у Великій Британії.

За словами дипломата, таке прохання Кремля було зумовлено суто економічними проблемами.

«Наприкінці 1953 року у Криму було тільки три хлібних магазини, 18 м'ясних, вісім молочних і лише дві крамниці, де продавали текстиль. Навіть зараз Кримський півострів, як і раніше, в значній мірі субсидується Україною. З континентальної України надходить 85 відсотків прісної води, 80 відсотків електроенергії, і 65 відсотків газу для потреб населення та підприємств півострову. Близько 70 відсотків туристів, які відвідують Крим – українці», - зазначив посол.Читайте такожПутін заявив, що рішення Хрущова про передачу Криму Україні було незаконним

Хандогій наголосив, що з юридичної точки зору передача Криму і Севастополя до України в складі Радянського Союзу була виконана бездоганно в традиціях радянського партійного керівництва.

«Не існує жодного документального підтвердження того, що Микита Хрущов відігравав важливу особисту роль у цьому процесі. «Кримське питання» пройшло всі необхідні етапи і було одноголосно схвалено Указом Президії Верховної Ради СРСР від 19 лютого 1954 року. Передача Криму і Севастополя до України остаточно була закріплена у відповідному Законі від 24 квітня 1954 року Верховної Ради Радянського Союзу - єдиним органом, уповноваженим приймати такі рішення», - йдеться у листі посла до редакції газети.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що коли після розвалу СРСР Крим опинився в Україні, в РФ зрозуміли, що її пограбували. Про це Путін сказав у ході звернення до Федеральних зборів щодо незаконного приєднання Криму до РФ.

За словами Путіна, перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов передав Україні Крим із «порушеннями діючих навіть тоді конституційних норм».

«Після революції більшовики з різних міркувань, хай Бог їм буде суддя, включили до складу Української союзної республіки значні території історичного півдня Росії. Це було зроблено без урахування національного складу жителів, і сьогодні це сучасний південний схід України. А в 1954 році вийшло рішення про передачу до її складу й Кримської області, заразом передали й Севастополь, хоча він був тоді союзного підпорядкування. Ініціатором був особисто голова Комуністичної партії Радянського Союзу Хрущов. Що ним рухало – прагнення заручитися підтримкою української номенклатури або загладити свою провину за організацію масових репресій в Україні в 30-і роки – хай із цим розбираються історики», - сказав Путін.

«Для нас важливе інше: це рішення було ухвалено з очевидними порушеннями діючих навіть тоді конституційних норм. Питання вирішили кулуарно, междусобойчиком…», - сказав Путін.