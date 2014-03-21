Тимошенко впевнена, що Україна найближчим часом поверне Крим

"Крим ми повернемо. Це питання недовгого часу", - сказала Тимошенко під час інтерв'ю на телепередачі Шустер.LIVE.

“Їм (російським військовим — УНІАН) сьогодні важче в Криму, ніж ми собі уявляємо, бо вони тепер не знають наших планів, вони тепер не можуть зрозуміти, що ми будемо робити завтра, післязавтра, і що ми у підсумку будемо робити з нашою територією, і як ми її будемо повертати”, - долала вона.

Вона вважає, що тепер українська влада і військові мають зробити все, щоб "агресор не зробив жодного кроку на континентальну Україну".

Якщо президент РФ Володимир Путін вдасться до такого кроку, "світ зреагує не санкціями, тоді стане можливим вагоме посилення боєзданості Украини".

Тимошенко переконана, що якщо російські війська вторгнуться на континентальну частину України, то тоді світ реагуватиме не тільки економічними санкціями проти РФ, а, можливо, “це вже буде серйозне посилення здатності України захищати свої кордони”.Читайте такожКримські сепаратисти почали писати свою конституцію

“Так, війська НАТО уведені не будуть, але ми будемо настільки посилені, що в принципі, Росія проти нас у військовому плані не буде мати аргументів”, - зауважила Тимошенко.

Вона наголосила, що Україна має бути завжди готовою, що “Путін переступить межу”.

На її переконання, якщо президент РФ вдасться до такого кроку, то Україна захищатиметься.

“Тому ми тримаємо кулаки, щоб такого не відбулося, і щоб мізки у Путіна остаточно не з'їхали настільки, що він вже не відчуває під собою землі, але якщо він буде робити крок, то ми будемо відповідати — тепер ми вже готові”, - заявила Тимошенко.