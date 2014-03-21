Путін утворив Кримський федеральний округ

Президент Росії Володимир Путін утворив Кримський округ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

"Призначено повноважного представника президента Російської Федерації в Криму Бєлавенцева Олега Євгеновича", - сказав Путін після підписання закону про ратифікацію договору про приєднання Криму і Севастополя до Росії і федерального конституційного закону про процедуру їх входження до складу Росії і перехідний період інтеграції нових суб'єктів Федерації.

Читайте такожПутін остаточно анексував Крим

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2014 року Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію президента РФ Путіна про введення військ в Україну.

Після окупації російськими військовими Криму нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів.

20 березня Держдума РФ ухвалила рішення про анексію Криму.

Сьогодні, 21 березня, Рада Федерації Росії одностайно ухвалила закон про анексію Криму.

Країни Європейського Союзу, США, Канада, Японія і Австралія заявили, що не визнають анексію Криму і ввели санкції стосовно російських і кримських чиновників за дії з відторгнення Криму від України.