Економічну частину Угоди з ЄС підпишуть після виборів - Яценюк

Про це розповів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в рамках марафону ТСН.

"Ми взяли цей час у наших європейських партнерів, щоби показати українському бізнесу, де ми заробляємо, адже потрібні зміни. Ми взяли час на консультації",- сказав прем'єр.

Читайте такожТимошенко вважає підписання Угоди з ЄС другою перемогою Майдану Яценюк наголосив, що підписана сьогодні, 21 березня, політична частина угоди дає Україні більш широке співробітництво, в тому числі і у забезпеченні захисту українських кордонів. Угода, підписана зараз, дає можливість українським товарам вийти на європейські ринки без перешкод, і поки це відкриття кордонів одностороннє. Але ця угода є лише першим етапом, і "покращення одразу не почнеться", адже документ вимагає в України глибокого реформування у законодавчій сфері.

Нагадаємо, Україна нарешті підписала угоду про асоціацію з ЄС. Щоправда, не повну, а часткову, лише у політичній частині.