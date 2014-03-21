Економічну частину Угоди з ЄС підпишуть після виборів - Яценюк

22:35, 21 березня 2014
Політика
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Економічна частина угоди про асоціацію з ЄС буде підписана не раніше того, як в Україні відбудуться президентські вибори.

Яценюк розповів, коли підпишуть економічну частину Угоди

Про це розповів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в рамках марафону ТСН.  

"Ми взяли цей час у наших європейських партнерів, щоби показати українському бізнесу, де ми заробляємо, адже потрібні зміни. Ми взяли час на консультації",- сказав прем'єр.

Читайте такожТимошенко вважає підписання Угоди з ЄС другою перемогою Майдану Яценюк наголосив, що підписана сьогодні, 21 березня, політична частина угоди дає Україні більш широке співробітництво, в тому числі і у забезпеченні захисту українських кордонів. Угода, підписана зараз, дає можливість українським товарам вийти на європейські ринки без перешкод, і поки це відкриття кордонів одностороннє. Але ця угода є лише першим етапом, і "покращення одразу не почнеться", адже документ вимагає в України глибокого реформування у законодавчій сфері.

Нагадаємо, Україна нарешті підписала угоду про асоціацію з ЄС. Щоправда, не повну, а часткову, лише у політичній частині.

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