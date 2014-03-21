Тимошенко назвала Раду "гадюшником, який треба міняти на новий"
23:21, 21 березня 2014Політика
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Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко наголошує на необхідності проведення дострокових парламентських виборів.
Тимошенко назвала Раду гадюшником
Про це сказала вона сказала в програмі «Шустер Live» на Першому Національному.
Вона зазначила: «Що стосується дострокових парламентських виборів, то я хочу сказати, що цей, Господи прости, гадюшник чим скоріше, тим краще, і на новий треба міняти однозначно».
Читайте такожТарута: Що швидше пройдуть вибори в Раду, то швидше стабілізується ситуація в країні«Те, що там відбувається - це парламентом називатися не може», - додала вона. При цьому вона категорично виступає проти мажоритарної системи виборів.
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