Тимошенко назвала Раду "гадюшником, який треба міняти на новий"

Про це сказала вона сказала в програмі «Шустер Live» на Першому Національному.

Вона зазначила: «Що стосується дострокових парламентських виборів, то я хочу сказати, що цей, Господи прости, гадюшник чим скоріше, тим краще, і на новий треба міняти однозначно».

Читайте такожТарута: Що швидше пройдуть вибори в Раду, то швидше стабілізується ситуація в країні«Те, що там відбувається - це парламентом називатися не може», - додала вона. При цьому вона категорично виступає проти мажоритарної системи виборів.