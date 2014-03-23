Весь склад Севастопольського військово-морського ліцею відмовився присягати Росії

Про це LB.ua повідомило джерело в Військово-морському ліцеї.

У ліцеї відбулися збори, на яких віце-адмірал РФ Олександр Федотенко агітував давати присягу Російській Федерації. Незважаючи на це, весь присутній склад ліцею підтвердив свою присягу Україні і відмовився піднімати над ліцеєм прапор РФ.

Читайте такожБільшість військових тактичної групи «Крим» вірні присязі українському народові

Після чого їм оголосили, що після закінчення навчального року весь особовий склад буде звільнений з ліцею, а охочі зможуть продовжити навчання в кадетському президентському корпусі РФ. Ті, хто не захоче служити РФ, будуть відправлені в Україну для подальшого навчання в інших військових ліцеях країни.

До 24 березня військово-морський ліцей у Севастополі реорганізують в кадетський президентський корпус РФ. 22 ліцеїста з 99 вже влаштувалися в інші ліцеї. Однак, більшість учнів - кримчани.