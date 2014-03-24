Журналісти проводять розслідування про справжні причини відключення електроенергії в Криму

Наразі журналісти Телевізійної служби новин (ТСН) офіційно звернулись до міністра енергетики Юрія Продана з питанням про те, хто особисто давав йому наказ про відключення електроенергії на півострові, й хто взагалі має повноваження віддати такий наказ. Також кореспонденти запитують у можновладця: чи існувало рішення Кабінету міністрів з цього приводу? Чи розуміли українські посадовці, які могли бути долучені до такого рішення, всі наслідки від його прийняття, та в яке становище були поставлені громадяни України, які проживають в Криму?

Те, що історія з відключення електроенергії в Криму могла бути спланованою акцією, свідчить і те, що секретар РНБО України Андрій Парубій ухилився сьогодні від прямої відповіді на запитання щодо причин такого відключення, але натякнув на можливий зв’язок відключення електроенергії у Криму та операції зі звільнення заручників на півострові.

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Відповідаючи на питання, чи робить щось Україна для того, аби звільнити заручників у Криму, і чи пов'язане з цим вчорашнє часткове відключення електроенергії на півострові, Парубій зазначив: «Україна вживає і публічні, і не публічні заходи для того, щоб ті наші громадяни, які є в заручниках - і військовослужбовці, і цивільні, - щоб ми змогли їх повернути».

ТСН обіцяє завтра повернутися до цієї теми з власним розслідуванням.