Журналісти проводять розслідування про справжні причини відключення електроенергії в Криму
Раптове відключення електроенергії в Криму з його подальшим відновленням наступного дня викликає чимало гострих запитань. Зокрема, чи реально можливим було виникнення одночасно аварійної ситуації на двох ЛЕП?
Наразі журналісти Телевізійної служби новин (ТСН) офіційно звернулись до міністра енергетики Юрія Продана з питанням про те, хто особисто давав йому наказ про відключення електроенергії на півострові, й хто взагалі має повноваження віддати такий наказ. Також кореспонденти запитують у можновладця: чи існувало рішення Кабінету міністрів з цього приводу? Чи розуміли українські посадовці, які могли бути долучені до такого рішення, всі наслідки від його прийняття, та в яке становище були поставлені громадяни України, які проживають в Криму?
Те, що історія з відключення електроенергії в Криму могла бути спланованою акцією, свідчить і те, що секретар РНБО України Андрій Парубій ухилився сьогодні від прямої відповіді на запитання щодо причин такого відключення, але натякнув на можливий зв’язок відключення електроенергії у Криму та операції зі звільнення заручників на півострові.
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Відповідаючи на питання, чи робить щось Україна для того, аби звільнити заручників у Криму, і чи пов'язане з цим вчорашнє часткове відключення електроенергії на півострові, Парубій зазначив: «Україна вживає і публічні, і не публічні заходи для того, щоб ті наші громадяни, які є в заручниках - і військовослужбовці, і цивільні, - щоб ми змогли їх повернути».
ТСН обіцяє завтра повернутися до цієї теми з власним розслідуванням.