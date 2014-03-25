Парламент не підтримав звільнення Турчинова з посади голови ВР

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише двоє із 289 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Турчинов сам поставив питання про свою відставку, мотивуючи це тим, що перед перервою у пленарнмоу засіданні лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко, висловлюючи незадоволення діями влади, у тому числі голови ВР, сказав, що в такій ситуації може бути поставлене питання про відставку Турчинова з посади голови Верховної Ради.

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Після пропозиції Турчинова про винесення цього питання на голосування фракція “УДАР” заявила, що не ініціює такого голосування. На це Турчинов відповів, що для того, щоб зняти будь-які запитання з цього приводу, він сам ініціює голосування щодо його відставки.

В результаті відставка не була підтримана, у тому числі жодним членом фракції “УДАР”.