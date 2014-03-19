«УДАР» вимагає завтра денонсувати угоду про створення СНД

Про це йдеться в заяві «УДАРу», переданій УНІАН прес-службою партії.

Зокрема, «УДАР» вимагає завтра на засіданні Верховної Ради заслухати інформацію керівництва Міністерства оборони, голову СБУ, генпрокурора та міністра внутрішніх справ щодо ситуації з українськими громадянами в Криму.

Крім того, наголошують в партії, Мінсоцполітики повинне надати інформацію щодо ситуації з соцвиплатами в Криму, а голова Нацбанку – щодо грошової системи АРК.

«УДАР» також пропонує створити міжфракційну групу для напрацювання закону про тимчасово окуповані території. До групи мають увійти по 2 представники від кожної фракції чи депутатської групи. «Відповідний проект закону має бути напрацьований вже до наступного понеділка з тим, щоб його розглянули всі комітети та він був ухвалений не пізніше вівторка, 25 березня», - йдеться в заяві.

Читайте такожДо списку санкцій ЄС включені командувачі російських ЗС і члени Ради Федерації

«УДАР», зокрема, вимагає заслухати на засіданні представників Меджлісу і Курултаю. В партії нагадали, що в парламенті вже зареєстрований проект постанови (4475) про гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української держави. «Парламент повинен ухвалити відповідну заяву. Водночас, протягом найближчого тижня повинен бути розроблений проект закону щодо прав корінних народів», - наголосили в партії.

«УДАР» також вважає за потрібне зареєструвати та ухвалити звернення Верховної Ради до уряду з вимогою розпочати процедуру звернення до ЄС щодо приєднання України через отримання статусу кандидата. Відповідний проект документу вже розробляється з тим, щоб він відповідав дипломатичним нормам.

Читайте такожБілорусь заявила, що ніхто не буде проти виходу України з СНД

«Парламент також повинен терміново ухвалити звернення до уряду з тим, щоб той закликав всі міжнародні структури виключити з їх складу Російську Федерацію як агресора», - наголосили в «УДАРі».

Крім того, зауважили в партії, Верховна Рада повинна денонсувати угоду про створення СНД (№0074) та ухвалити проект закону, який передбачає відновлення курсу України на євроатлантичну інтеграцію (№4354).