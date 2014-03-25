Митники в портах "вибивають" $50-100 мільйонів щороку - Асоціація перевізників

Про це повідомив заступник гендиректора Асоціації міжнародних експедиторів України та член Ради Південного регіону Асоціації Автомобільних Перевізників України Олександр Захаров в інтерв'ю Українській правді.

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"За будь-яку дію митниці треба платити. Всі експедитори стикаються зі свавіллям у пунктах пропуску, з процедурами вигаданого контролю. Він має тільки одну мету - змусити платити митнику за прискорення процесу руху транспорту", - заявив Захаров.

За його словами, система вибудувана так, що ти зобов'язаний постійно просити митника, а це передбачає "подяку".

"За найскромнішими підрахунками, на вимушені подяки йде 100-200 дол за один контейнер з товарами", - підкреслює він.

При цьому Захаров призводить негласний перелік обов'язкових та альтернативних хабарів при оформленні вантажів.

Фото : Українська правда

За словами експедитора, якщо такси з переліку ігноруються, митники максимально затягують оформлення документів або відмовляються їх приймати. Підтвердженням цього є час перебування автотранспорту на території порту.

Фото : Українська правда

Захаров каже, що бувають дні, коли півтисячі вантажівок стоять за тридцять годин і чекають від митників дозволу. Приватні перевізники та експедитори змушені платити мільйони гривень штрафів за простій машин, поки не домовляться з митницею.

"У разі відмови платити хабара співробітники митниці не приймають документи до оформлення, затягують процес, погрожують ще більшими простоями транспорту. При цьому затримані контрабандні вантажі складають лише тисячні частки відсотка від реальної пропускної роботи в портах", - підкреслює він.

За словами експедитора, за рік через Одеський та Іллічівський порти проходить не менше 500 тис контейнерів.

"Значить, митники в портах "вибивають" 50-100 млн дол. щороку. Цей корупційний "податок" закладається в ціну товару. У підсумку, його сплачують споживачі при купівлі імпортних товарів в магазинах", - підкреслив Захаров.

Також він розповів, що експедитори домовилися, що більше не будуть платити хабарі, і попередили про це митницю.

"Коли вантаж спеціально затримують для отримання "підношення", робочі групи у складі представників компаній і юристів приїжджають і складають документи про затримку оформлення вантажів. Ці документи можна передавати у контролюючі органи, проте часто проблему вдається вирішити ще на етапі приїзду групи", - повідомив Захаров.