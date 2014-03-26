Для потреб українського війська та прикордонників виділено 1 млрд гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Олександр Турчинов.

Він зазначив: «Незважаючи на колосальні проблеми з фінансуванням, 1 млрд. грн. виділено для потреб наших збройних сил та військових формувань, зокрема Національної гвардії та прикордонників”.

“Це перший серйозний транш в межах цих бюджетних змін, які ми з вами прийняли щодо підтримки армії”, - додав Турчинов.