Для потреб українського війська та прикордонників виділено 1 млрд гривень
11:40, 26 березня 2014Політика
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Виділено 1 млрд гривень на потреби Збройних Сил України, Національної гвардії та прикордонників.
Для потреб українського війська та прикордонників виділено 1 млрд гривень - Турчинов
/REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Олександр Турчинов.
Він зазначив: «Незважаючи на колосальні проблеми з фінансуванням, 1 млрд. грн. виділено для потреб наших збройних сил та військових формувань, зокрема Національної гвардії та прикордонників”.
“Це перший серйозний транш в межах цих бюджетних змін, які ми з вами прийняли щодо підтримки армії”, - додав Турчинов.
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