Влада Севастополя розпорядилася припинити функціонування "народного ополчення"

У тексті розпорядження, опублікованому на сайті координаційної ради з організації Севастопольського міського управління із забезпечення життєдіяльності міста сказано: «У зв`язку з входженням міста Севастополя до складу Російської Федерації як суб`єкта і встановленням державного кордону з Україною, визнати недоцільним подальше функціонування загонів народного ополчення. Загони народного ополчення розформувати».

У окремому зверненні до севастопольців Чалий зазначив: «Думаю, мотивація цього рішення очевидна: зовнішню загрозу, якій протистояли загони самооборони, ліквідовано, Крим і Севастополь стали суб`єктами РФ, на території Севастополя не залишилося жодного військового формування, що підпорядковується київській владі. Громадський порядок у місті відтепер підтримуватиме міліція, посилена патрульними групами Чорноморського Флоту».

Разом з тим, голова координаційної ради звернув увагу деяких польових командирів, що «революція» завершилася. За його інформацією, «на цьому тижні, відповідно до указу Президента Росії, завершується формування федеральних структур виконавчої влади. Ми починаємо жити за законами Росії. У цих умовах будь-які силові дії трактуватимуться як такі, що суперечать законам РФ з відповідними процесуальними наслідками».

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого в Севастополі на багатотисячному мітингу було обрано міського голову – бізнесмена, голову підприємства «Тавріда-Електрик», Олексія Чалого. Так само на мітингу доручили новому міському голові негайно приступити до формування міського виконкому і загонів з охорони правопорядку. Водночас, згідно чинному українському законодавству, в Севастополі не передбачено обрання міського голови і формування виконавчого комітету міськради.

24 лютого Севастопольська міськрада ухвалила рішення про затвердження свого виконавчого органу – міського управління із забезпечення життєдіяльності міста, яке очолив Чалий.

25 лютого Чалий заявив, що одним з головних завдань є забезпечення повної безпеки жителів міста, для чого формуються громадські формування з охорони громадського порядку і визначається порядок їх дій.

Після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь проголосували за приєднання Криму до Росії. На запитання референдуму відповідали і жителі Севастополя.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Документ підписали президент РФ Володимир Путін і нелегітимний прем`єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Константинов, а також «уповноважений представник міста Севастополь» Чалий.

Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одноголосно схвалила анексію Криму.