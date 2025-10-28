Глава держави доручив уряду невідкладно забезпечити усі 100% фінансування на імпорт газу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже зібрано 70% фінансування для імпорту газу з метою проходження опалювального сезону.

Про це глава держави повідомив за підсумками наради з урядовцями щодо результатів уряду України за сто днів роботи, а також ключових завдань на наступні сто днів.

"Доручив забезпечити невідкладно 100% фінансування для імпорту газу – вже є 70%, і розуміємо, як акумулювати необхідну суму", - наголосив Зеленський.

Як додав президент, міністри закордонних справ та енергетики мають забезпечити повну реалізацію домовленостей України з Німеччиною, Норвегією, Італією, Нідерландами та Єврокомісією щодо фінансування та постачання необхідного обладнання для генерації електрики.

Окремо президент додав, що віцепремʼєр-міністр з відновлення доповів щодо стану робіт у регіонах.

"Важливо, що Україна навіть у надзвичайно складних умовах реалізовує такі інфраструктурні проєкти, як відновлення водопостачання для Миколаєва, міст Дніпровщини", - повідомив Зеленський.

Крім того, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко доповіла щодо роботи урядових програм підтримки прифронтових територій – і життя в громадах, і роботи бізнесу, оборонних заходів.

"Темп реалізації цих програм достатньо високий", - відзначив Зеленський.

Підготовка до опалювального сезону

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Юлія Свириденко відзначила, що уряд виділив 8,4 мільярда гривень на додатковий імпорт газу для населення у рамках підготовки до опалювального сезону і стабільного проходження зимового сезону. Україна втратила частину власного видобутку через постійні повітряні удари, котрі скоюють російські загарбники.

Перед цим Зеленський заявив, що Україна повинна бути готовою придбати газу на 2 млрд доларів. Частину коштів надають союзники України, у тому числі Норвегія. Ще кілька країн мають намір надати гранти.

