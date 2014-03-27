США поскаржилися в ООН на дії Росії в Криму

Ніяких підтверджень цих порушень не існує, вважають країни, які подали скаргу, передає РБК.

Помічник заступника держсекретаря США Пола Шрифер в спільній заяві, озвученій на Раді з прав людини, зазначила, що дії Росії в Криму є прямим порушенням Статуту ООН, в якому міститься норма про повагу державного суверенітету.

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Представник Держдепартаменту підкреслила, що США і країни, які приєдналися до них, підтримують пропозицію верховного комісара ООН з прав людини Наві Піллай про проведення "негайного, повного і незалежного розслідування випадків порушення прав людини в Криму.

Також група країн на чолі зі США зажадала надання доступу спостерігачам ООН до всіх частин України і Криму і відкритої публікації результатів їх розслідування.