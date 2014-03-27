США поскаржилися в ООН на дії Росії в Криму
США і ще 40 країн звернулися до ООН зі скаргою на дії Росії в Криму, які здійснюються "під приводом" порушення прав етнічних росіян, які проживають на території півострова.
Ніяких підтверджень цих порушень не існує, вважають країни, які подали скаргу, передає РБК.
Помічник заступника держсекретаря США Пола Шрифер в спільній заяві, озвученій на Раді з прав людини, зазначила, що дії Росії в Криму є прямим порушенням Статуту ООН, в якому міститься норма про повагу державного суверенітету.
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Представник Держдепартаменту підкреслила, що США і країни, які приєдналися до них, підтримують пропозицію верховного комісара ООН з прав людини Наві Піллай про проведення "негайного, повного і незалежного розслідування випадків порушення прав людини в Криму.
Також група країн на чолі зі США зажадала надання доступу спостерігачам ООН до всіх частин України і Криму і відкритої публікації результатів їх розслідування.