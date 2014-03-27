Українські дипломати вимагають від уряду активних дій щодо Росії

Дипломати висловлюють здивування відсутністю чіткої позиції української влади щодо стану відносин з Росією і пропонують уряду 25 конкретних кроків у дипломатичній, правовій, військово-політичній, економічній та інформаційній сферах в умовах окупації значної частини української території російськими загарбниками.

Експерти наголошують, що існує реальна небезпека повномасштабного військового вторгнення на решту території України російських збройних сил і зазначають, що українська влада не має права зволікати з реалізацією запропонованих заходів.

На думку експертів “Майдану закордонних справ”, першочерговими завданнями в дипломатичній площині є розірвання дипломатичних відносин з Російською Федерацією та всіма країнами, які визнали анексію Криму, публічна денонсація усіх міжнародно-правових та політико-правових документів щодо стратегічного характеру українсько-російських відносин, інтенсивні консультації з урядом США щодо отримання Україною статусу держави привілейованого партнера, переговори з урядами США, Великобританії, Франції та Китаю з метою створення в Києві постійно діючого консультативного органу з державами-гарантами безпеки в рамках Будапештського меморандуму (1994 року) тощо.

Серед кроків правового характеру “Майдан закордонних справ” пропонує внести зміни до законодавства України, які скасовували б принцип позаблоковості України, а також утверджували б європейську та євроатлантичну інтеграцію та внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про спрощений порядок допуску на територію України збройних підрозділів та військовослужбовців держав членів Організації Північно-Атлантичного Договору (НАТО) у 2014 році з метою проведення спільних навчань, тренувань, надання практичної допомоги в організації охорони об’єктів стратегічної інфраструктури та виконання інших завдань в сфері безпеки та оборони України».

Також, в продовження ініціативи подяки російським громадянам, які публічно засудили агресію щодо Криму spasibo.mfaua.org, “Майдан закордонних справ” пропонує внести зміни до українського законодавства з метою спрощення процедури набуття українського громадянства для окремих категорій громадян РФ, зокрема тих, що переслідуються російською владою за політичні переконання та громадянську позицію, виконання журналістських обов’язків у зв’язку із реагуванням на окупацію української території російськими військами.

Довідка. Благодійний фонд “Майдан закордонних справ” пропонує українцям і світові професійний погляд на зовнішню політику України - адекватні, зрозумілі, ефективні, базовані на непорушності прав людини та раціональному інтересі громадян, бізнесу, суспільства та держави форми і напрямки міжнародної діяльності.

Створення благодійного фонду “Майдан закордонних справ” було зініційовано українськими дипломатами у січні 2014 року. Головою правління Фонду є Богдан Яременко, Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі та за сумісництвом представник України при Організаціі Чорноморського Економічного Співробітництва (2010-2013 р.р.). До складу Наглядової ради Фонду входять Андрій Клименко, директор Таврійського інституту регіонального розвитку, Тетяна Силіна, журналіст-міжнародник, оглядач, тижневик "Дзеркало тижня", Олександр Черненко, голова "Комітет виборців України".