Пряма трансляція засідання Генасамблеї ООН щодо ситуації в Україні

У Нью-Йорку розпочалося засідання Генасамблеї ООН.

Від України в роботі Асамблеї бере участь в. о. міністра закордонних справ Андрій Дещиця.

На відкритті 68-ї сесії Генасамблеї ООН першому для виступу буде надано слово Дещиці, який представить проект резолюції “Територіальна цілісність України”.

Читайте такожСьогодні на Генасамблеї ООН розглянуть "українське питання"

Перед голосування щодо резолюції учасники засідання, делеговані територіальними групами, виступлять з обгрунтуванням позиції країн, які вони представляють.

За результатами голосування також буде проведено обговорення.

Після засідання заплановано низку зустрічей керівництва МЗС України з представниками ООН.

28 березня заплановано засідання Ради безпеки ООН, яке також буде присвячено Україні, зокрема, ситуації навколо Криму.