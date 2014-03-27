Політика Росії щодо анексії Криму повністю провалилась в ООН - МЗС

Резолюція Генасамблеї ООН засвідчила безпрецедентний рівень підтримки територіальної цілісності України, пише Українська правда.

Про це у коментарі виданню заявив керівник департаменту інформполітики МЗС Євген Перебийніс.

"Ми абсолютно задоволені такими результатами. Це є безпрецедентне рішення ООН. Всього 11 держав проти – це дуже потужний результат", - сказав Перебийніс.

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За його словами, голосування на Генасамблеї "засвідчило повний провал політики Росії, спрямованої на анексію Криму".

Перебийніс пояснив, що хоч рішення Генасамблеї не має зобов'язувальної сили, але воно стане "основою для будь-яких подальших дій України на міжнародній арені".

Представник МЗС розповів, що це рішення буде використане "як у міжнародно-правових діях України, тобто у судах", так і на міжнародній політичні арені.

"Це резолюція найбільшої у світі міжнародної організації, на яку будуть посилатися і всі решта міжнародних організацій", - сказав Перебийніс.

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"Будуть і подальші кроки. Уже в п'ятницю засідатиме Рада Безпеки ООН", - повідомив він.

Як відомо, у четвер Генасамблея ООН підтримала резолюцію щодо невизнання кримського референдуму і підтримки територіальної цілісності України.

Проти цієї резолюції проголосували лише 11 країн: Росія та її "партнери" Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, КНДР, Нікарагуа, Судан, Сирія, Зімбабве, Венесуела.