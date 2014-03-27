У ВР вже годину триває перерва
19:42, 27 березня 2014Політика
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Частина представників уряду також залишається у сесійній залі.
У ВР вже годину триває перерва
У Верховній Раді України вже понад годину триває оголошена на 15 хвилин перерва.
Як передає кореспондент УНІАН, керівництва парламенту у сесійній залі немає, а депутати з усіх фракцій частково перебувають у сесійній залі та спілкуються між собою.
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Частина представників уряду також залишається у сесійній залі.
Як повідомлялося, у Верховній Раді сьогодні ще планується прийняти законопроект про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні.
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