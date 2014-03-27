Мітинг "Правого сектора" під ВР завершується

Мітинг біля Верховної Ради України завершується.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники мітингу оголосили про завершення акції на сьогодні. Водночас частина учасників мітингу залишиться біля будівлі парламенту.

Читайте такожПід ВР "Правий сектор" вимагає відставки Авакова - Кошулинський

Як повідомляв УНІАН, біля Верховної Ради близько 1,5 тис. людей дуже щільно підішли до будівлі - активісти “Правого сектора” вимагають відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, розслідування загибелі «Сашка Білого».

Народний депутат від групи «Суверенна європейська Україна» Олесь Доній зазначає, що завтра в парламенті планується розгляд питання щодо утворення ТСК з розслідування загибелі Олександра Музичка.