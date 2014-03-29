Ярош подав документи на реєстрацію кандидатом у президенти

18:02, 29 березня 2014
Політика
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Лідер правого сектора Дмитро Ярош щойно подав у Центральну виборчу комісію документи на реєстрацію кандидатом у президенти на позачергових виборах 25 травня 2014.

Ярош идет в президенты

Як передає кореспондент УНІАН, Ярош приніс повний пакет документів, включаючи довідку про внесення ним грошової застави в розмірі 2,5 млн грн. Він подав документи як самовисуванець.

Як повідомлялося, сьогодні список кандидатів у президенти поповнився Юлією Тимошенко і Петром Порошенком.

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