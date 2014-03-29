Порошенко не вважає Тимошенко своїм політичним конкурентом
Народний депутат Петро Порошенко не вважає своїм політичним опонентом або конкурентом лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після того, як подав у Центральну виборчу комісю документи на реєстрацію його кандидатом в президенти.
“Тимошенко не є моїм політичним ні опонентом, ні конкурентом. Це буде конкуренція під час виборів. Сподіваюсь, що це буде конкуренція ідей, принципів, шляхів та напрямків розвитку нашої держави. І цього разу є велика надія, що нам вдасться уникнути будь-яких «брудних» виборчих технологій, оскільки в країні, яка має зовнішню загрозу, політики не можуть дозволити собі внутрішню війну, оскільки це дуже безвідповідально для держави”, - сказав Порошенко, зазначивши, що в нього з Тимошенко достатньо ефективний діалог.
“Я останні кілька днів її не бачив, але не виключаю, що процес переговорів також може перейти до об`єднання демократичних сил”, - сказав Порошенко.
Він заявив, що сьогодні разом з лідером партії «УДАР» Віталієм Кличком продемонстрував здатність політичних лідерів до об`єднання.
“Ми очікуємо, що цей крок буде підтриманий більшістю політичних партій і громадських організацій. Ми очікуємо, що кияни підтримають наші спільні зусилля, і переконаний, що подібні об`єднання демократичних лідерів приведуть до перемоги на президентських виборах”, - наголосив Порошенко.
Він також зазначив, що у разі обрання його президентом України одним із перших питань, які він буде вирішувати, стане посилення обороноздатності держави.
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Також пріоритетним питанням Порошенко вважає позицію країни щодо зовнішньої агресії та збереження суверенітету і територіальної цілісності України.
Ще одним із своїх головних завдань Порошенко назвав забезпечення соборності держави. “Я впевнений у тому, що ми нарешті маємо побудувати конкурентну економіку. Я знаю, як це робити, я переконаний, що кожен українець зможе за короткий час сказати, що країна має нову економіку і нарешті має жити по-новому, і я впевнений, що це нам вдасться досягти в короткий термін”, - сказав Порошенко.
За його словами, однією з перших його ініціатив буде створення Громадського телебачення. “Думаю, що забезпечення свободи слова буде першим пріоритетом президента”, - сказав Порошенко і додав, що старої моделі поведінки, старих виборчих технологій та методів обдурювання людей в новій Україні не буде.