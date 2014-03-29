Порошенко не вважає Тимошенко своїм політичним конкурентом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після того, як подав у Центральну виборчу комісю документи на реєстрацію його кандидатом в президенти.

“Тимошенко не є моїм політичним ні опонентом, ні конкурентом. Це буде конкуренція під час виборів. Сподіваюсь, що це буде конкуренція ідей, принципів, шляхів та напрямків розвитку нашої держави. І цього разу є велика надія, що нам вдасться уникнути будь-яких «брудних» виборчих технологій, оскільки в країні, яка має зовнішню загрозу, політики не можуть дозволити собі внутрішню війну, оскільки це дуже безвідповідально для держави”, - сказав Порошенко, зазначивши, що в нього з Тимошенко достатньо ефективний діалог.

“Я останні кілька днів її не бачив, але не виключаю, що процес переговорів також може перейти до об`єднання демократичних сил”, - сказав Порошенко.

Він заявив, що сьогодні разом з лідером партії «УДАР» Віталієм Кличком продемонстрував здатність політичних лідерів до об`єднання.

“Ми очікуємо, що цей крок буде підтриманий більшістю політичних партій і громадських організацій. Ми очікуємо, що кияни підтримають наші спільні зусилля, і переконаний, що подібні об`єднання демократичних лідерів приведуть до перемоги на президентських виборах”, - наголосив Порошенко.

Він також зазначив, що у разі обрання його президентом України одним із перших питань, які він буде вирішувати, стане посилення обороноздатності держави.

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Також пріоритетним питанням Порошенко вважає позицію країни щодо зовнішньої агресії та збереження суверенітету і територіальної цілісності України.

Ще одним із своїх головних завдань Порошенко назвав забезпечення соборності держави. “Я впевнений у тому, що ми нарешті маємо побудувати конкурентну економіку. Я знаю, як це робити, я переконаний, що кожен українець зможе за короткий час сказати, що країна має нову економіку і нарешті має жити по-новому, і я впевнений, що це нам вдасться досягти в короткий термін”, - сказав Порошенко.

За його словами, однією з перших його ініціатив буде створення Громадського телебачення. “Думаю, що забезпечення свободи слова буде першим пріоритетом президента”, - сказав Порошенко і додав, що старої моделі поведінки, старих виборчих технологій та методів обдурювання людей в новій Україні не буде.