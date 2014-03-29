Тягнибок подав документи в ЦВК для участі у виборах
18:43, 29 березня 2014Політика
2 0
Центральна виборча комісія отримала документи від лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока на реєстрацію його кандидатом в президенти на позачергових виборах 25 травня 2014 року.
Тягнибок йде в президенти
Як передає кореспондент УНІАН, Тягнибок не приносив документи особисто, а доручив це своєму уповноваженому представникові. Він приніс весь необхідний пакет документів включно з довідкою про внесення грошової застави в розмірі 2,5 млн грн.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні XXVIII з’їзд Всеукраїнського об’єднання “Свобода” висунув лідера партії Олега Тягнибока кандидатом на пост президента України на позачергових виборах.
За відповідне рішення проголосувало 568 делегатів з`їзду. Рішення було одноголосним. Не було жодного голосу «проти» та «утримався».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter