Богомолець та Симоненко йдуть у президенти і вже подали документи до ЦВК

До Центральної виборчої комісії сьогодні принесла свої документи на реєстрацію кандидатом у президенти лікар Ольга Богомолець, а також повний пакет документів надійшов від лідера КПУ Петра Симоненка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, пакет документів від Симоненка приніс його представник, а не він особисто.

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У ЦВК зауважили, що від Богомолець та Симоненка надійшов повний пакет документів включно з грошовою заставою в розмірі 2,5 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори президента України відбудуться 25 травня.