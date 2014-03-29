Богомолець та Симоненко йдуть у президенти і вже подали документи до ЦВК
11:17, 29 березня 2014Політика
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До ЦВК надійшли документи на реєстрацію кандидатами в президенти від Богомолець і Симоненко.
Богомолець подала документи у ЦВК
До Центральної виборчої комісії сьогодні принесла свої документи на реєстрацію кандидатом у президенти лікар Ольга Богомолець, а також повний пакет документів надійшов від лідера КПУ Петра Симоненка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, пакет документів від Симоненка приніс його представник, а не він особисто.
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У ЦВК зауважили, що від Богомолець та Симоненка надійшов повний пакет документів включно з грошовою заставою в розмірі 2,5 млн грн.
Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори президента України відбудуться 25 травня.
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