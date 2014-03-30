У Харкові проходить мітинг сепаратистів

Як передає кореспондент УНІАН, люди, що зібралися перед пам'ятником В.Леніну на площі Свободи, тримають прапори України, Росії, Радянського Союзу, георгіївські стяги, прапори Компартії України та кількох громадських організацій.

Крім того, учасники мітингу розгорнули плакати та транспаранти з написами: “Россия — спаси нас», «Наш язык — русский», «Беркуту — слава», «Правый сектор — убийцы», «Харьков требует референдум», «Харьков за Таможенный Союз», «Янукович, предательство надо искупать».

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Учасники мітингу за референдум скандують “Росія”, “Референдум”, “Харьков, вставай”. Більша їх частина позначена георгіївськими стрічками, прикріпленими до одягу. Спікери зі сцени висловили вимогу сформувати координаційну раду південно-східних регіонів України та “виступити єдиним фронтом” проти нинішньої влади. “За спинами у нас Росія, і вона допоможе”, - підкреслив оратор зі сцени.

Крім того, учасники мітингу висловилися за необхідність запровадження російської мови, як другої державної, а також за створення південно-східної автономії на українських землях.

З іншого боку площі Свободи вхід до Харківської облдержаміністрації охороняють близько 200 працівників міліції у повному спорядженні.