"Покращення" по-кримськи: хаос в цінах, порожні банки, черги в кілька днів

Міфом виявилися і обіцянки федерації пенсіонерам. Вдвічі більше грошей їм ніхто не дав, просто перерахували в рублі, повідомляє ТСН.

Хаос в цінах. Порожні банки і банкомати. Черги в кілька днів. Це перші результати "покращення" по-кримськи. Всі радощі цивілізації, які були очевидними, не працюють. Світло можуть відключити в будь-який момент. У паспорті адреса, якої не існує. Зарплатна картка - голий шматок пластику. За получкою черги, як у старому радянському кіно. Для кримчан - старе кіно стало реальністю.

Ольга Куніна без вагань називає рідним містом - Євпаторію, хоча вже 10 років живе у столиці. І наполягає, що буде говорити на камеру українською.

"Я хочу залишитися з українським паспортом, я хочу пишатися тим, що я українка, а не ставати росіянкою за умов, які мені зараз ставлять", - каже дівчина.

Співвітчизники Ольги - етнічні росіяни марили збагатитися відразу після так званого "референдуму". Вони хотіли продати громадянство за збільшені пенсії. Але збільшилася - лише розчарування.

"Ми отримали (пенсії - ред.) у тому ж розмірі, тільки в російських рублях",- розповідають пенсіонери. Та ще й з монетами, які в Росії вже вилучають з обігу. Хаос через рублів почався на ринках. У цінах.

"Ми поки не переписували цінники. Риска - російські рублі, а зверху - наші. Гривні", - говорить продавщиця.

Тепер в Криму кровні отримують тільки на пошті вистоявши в черзі, а не вільно в банкоматах чи відділеннях банків. Отримують, кому пощастить. Тетяна Федорова свої рублі відвоювала. Але і тут невдача. Тепер, каже, треба переводити їх назад у гривні, щоб сплатити за квартплату. І втрачати пенсію на курсі.

Неприємні несподіванки спіткали не лише пенсіонерів. Справжній удар по кишені чекає на молодих мам півострова. Українська держава, навіть за кризи, підтримає допомогою у понад 40 тисяч гривень. Вагітна ж з російським паспортом у гривнях отримає менше, ніж півтори тисячі. І те, якщо пропрацювала бодай 5 місяців до декрету. Безробітним в Росії заводити дітей взагалі ризиковано: держава не заплатить їм ані копійки. Для працівниць зі стажем понад півроку - розмір виплати на дітей цілком залежить від зарплати. А надто, робоче місце, за українським законодавством, працедавець зберігатиме до трьох років. Тоді, як у Росії менше від трьох місяців. Там декрет буває двох видів: короткий - 84 дні, і дуже короткий - 70 днів.

Ця новина вже облетіла місцеві ЗМІ.

Тим часом, у соцмережах з іншого боку обурюються материкові росіяни. Нових співгромадян-кримчани відверто вважають нахлібниками.

"Ви кримчани поводите себе неначе повії!!! У нас, в Росії, теж багато пенсіонерів та інвалідів, і своїх проблем вистачає. Що ви зробили для Росії? Чи ви просто прапорцями помахали, горілку на концертах попили, а ми вам повні кишені грошей дамо?"

А це інтернет-форум кримчан. Тут ламають голову, як тепер отримати шенген. ЄС попередило: кримський півострів це Україна і візи видаватиме тільки на підставі українських паспортів.

Втім, місцевих на півострові тепер не питають, чи хочуть вони бути росіянами чи ні, розповідає Ольга. Вона офіційно зареєстрована у Криму. Але тепер, говорить, відчуває себе безправним бездомним.

"Я чула безапеляційна заява Росії про кримчан, які мають кримську прописку, і які повинні з'явитися і написати відповідну заяву, про те, що вони не хочуть ставати громадянами Росії. Або це відбудеться автоматично, а що робити таким людям, як я, які не хочуть мати російське громадянство, або друге громадянство?" - каже Ольга.

Юристи радять громадянам не здавати український паспорт і не відмовлятися від громадянства.

"Єдиним документом на сьогодні, який дозволяє нам стверджувати, що я - це я, - є паспорт громадянина України. Де є ПІБ і російською, і українською. У разі відмови від цього документа, ви втрачаєте ось цю примарну зв'язок", - говорить юрист.

Юристи констатують: в даний час на півострові - юридичний колапс, який не закінчиться, поки статус Криму остаточно не вирішиться у міжнародних судах. Вони можуть тягнутися роками. Проте, де-факто відокремитися від Росії так просто вийде. Там місцеві референдуми заборонені. І мітинги проти влади. І навіть просто думати інакше.