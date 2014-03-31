Лідер кримських татар Джемілєв виступить на Раді Безпеки ООН
08:40, 31 березня 2014Політика
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31 березня 2014 лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв виступить на засіданні Ради безпеки ООН.
Мустафа Джемілєв
Про це повідомили в прес-службі Междлісу.
Раніше Мустафа Джемілєв повідомив, що кримські татари хочуть провести референдум, за результатами якого будуть визначатися щодо подальших дій у Криму.
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Джемілєв також заявляв, що татарам в Криму погрожують виселенням, а «вулицями розгулюють ті банди, які називають себе козаками, самообороною ... Вони ведуть нахабні розмови, мовляв, знову будемо виселяти татар».
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