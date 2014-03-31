У Харкові заарештували трьох осіб, які взимку напали на співорганізатора місцевого Євромайдану

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області з посиланням на старшого слідчого з особливо важливих справ харківського міськуправління міліції Андрія Булаха.

«Під час проведеного досудового розслідування та відповідних оперативно-розшукових заходів працівниками міліції були встановлені особи, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні злочину. Ними виявилися 20, 29 та 22-річні мешканці Харкова. Підозрюваним оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - сказав Булах.

За його словами, зараз досудове слідство продовжується.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові ввечері 24 грудня 2013 року невідомі в центрі міста скоїли напад на співорганізатора місцевого Євромайдану, громадського активіста Дмитра Пилипця. Нападники завдали активістові 12 ножових поранень. Пилипець висловив переконання, що напад пов’язаний із його громадською діяльністю, зокрема організацією харківського Євромайдану. У свою чергу Харківський міський голова Геннадій Кернес та голова Харківської облдержадміністраці Михайло Добкін тоді заявили, що влада не зацікавлена у нападах на активістів Євромайдану.

Слідчий відділ Київського райвідділу міліції Харкова за вказаним фактом відкрив кримінальні провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, які пізніше були об’єднані прокуратурою в одне кримінальне провадження.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 31 березня повідомив про затримання нападників на Пилипця, зазначивши, що більше інформації поки надати не може.