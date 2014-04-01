Карл Волох: Скриня зі "смертю" Путіна — це ціни на нафту

Блогер і бізнесмен Карл Волох в ефірі Еспресо.TV прокоментував дзвінок російського президента Володимира Путіна до президента США Барака Обами під час візиту Обами до Саудівської Аравії:

«Візит Обами до Саудівської Аравії був запланований заздалегідь, але тоді не було подій.

І раптовий дзвінок Путіна в Ель-Ріад, і був не один дзвінок, а два, і що він сказав, що є термінові пропозиції щодо врегулювання українського питання, багато чого пояснює.

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І після розмови Путіна і Обами було визнання, що все-таки українці самі вирішуватимуть, який у них буде державний устрій і що вибори можуть провести.

Щось змінилося, що саме в руках короля Абдалли саме той ключик, за допомогою якого можна відкрити скриню… де голка, на якій відомо чия смерть висить.

Саудівська Аравія має крім нафти можливості, яких більше ніхто в світі не має.

Вони можуть істотно збільшити видобуток нафти, викинути її на ринок і суттєво змінити ситуацію там.

Ось скриня з яйцем — це ціни на нафту. Сьогодні ціна 106-107 доларів , якщо зробити 80 — то все, бюджету Росії кранти.

Там почнеться настільки швидке скочування і схлопування економіки, що недовго б залишилося Путіну.

І тому Путін і дзвонив Обамі. І тому настільки змінилася ситуація, чому Путін відводить війська і змінив риторику».