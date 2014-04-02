Відбулися військові навчання української армії у центрі Сухопутних військ ЗСУ на Чернігівщині
Сьогодні відбулися віськові навчання української армії у селищі Десна, де знаходиться навчальний центрі Сухопутних військ ЗС України.
“Сьогодні на порядку денному стоїть завдання переозброєння Збройних Сил України. Українські підприємства здатні забезпечити армію якісним озброєнням”, - заявив виконуючий обов’язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов у 169 навчальному центрі Сухопутних військ ЗС України на Чернігівщині.Читайте такожНа Сході України відбуваються військові навчання Сухопутних військ та Повітряних Сил ЗСУ
На навчаннях також були присутні тимчасово виконуючий обов’язки Глави Адміністрації Президента України Сергій Пашинський, виконуючий обов’язки Міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Михайло Куцин, тимчасово виконуючий обов’язки командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Анатолій Пушняков.