Відбулися військові навчання української армії у центрі Сухопутних військ ЗСУ на Чернігівщині

Сьогодні відбулися віськові навчання української армії у селищі Десна, де знаходиться навчальний центрі Сухопутних військ ЗС України.

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